Il debutto di Harry e Meghan su Netflix nel segno degli Invictus Game, anche il Principe nella docuserie (Di martedì 6 aprile 2021) Sarà una docuserie sugli Invictus Games a segnare il debutto di Harry e Meghan su Netflix, il loro primo format prodotto nell’ambito di un contratto di esclusiva milionario. Un progetto che sta molto a cuore al Principe inglese, fondatore della competizione sportiva globale tra veterani di guerra che hanno contratto disabilità permanenti in servizio o dopo averlo prestato. La docuserie di Harry e Meghan su Netflix si intitolerà Heart of Invictus e porterà il marchio di due premi Oscar, il regista Orlando von Einsiedel e la produttrice Joanna Natasegara, vincitori della statuetta nel 2016 col corto The White Helmets. La serie di Harry e ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 aprile 2021) Sarà unasuglis a segnare ildisu, il loro primo format prodotto nell’ambito di un contratto di esclusiva milionario. Un progetto che sta molto a cuore alinglese, fondatore della competizione sportiva globale tra veterani di guerra che hanno contratto disabilità permanenti in servizio o dopo averlo prestato. Ladisusi intitolerà Heart ofe porterà il marchio di due premi Oscar, il regista Orlando von Einsiedel e la produttrice Joanna Natasegara, vincitori della statuetta nel 2016 col corto The White Helmets. La serie die ...

