Il caso dell’ex capo della polizia silurato che getta ombre sul sindaco Sala (Di martedì 6 aprile 2021) L’ombra di collusioni inquietanti si è estesa sopra la giunta del sindaco di Milano Beppe Sala e sul capo della polizia municipale Marco Ciacci. Un caso che si è andato gonfiando col passare dei giorni e che ora vede il primo cittadino in una posizione più che difficile, con la sua ricandidatura che potrebbe essere persino a rischio dopo un servizio realizzato da Le Iene e firmato da Fabio Agnello. Un video di una mezz’oretta in cui l’ex capo della polizia locale del capoluogo lombardo accusa la Procura milanese di essersi mossa nell’ombra per silurarlo e favorire l’arrivo, al suo posto, di un uomo di fiducia. Al centro della vicenda c’è Antonio Barbato, ex capo ... Leggi su ilparagone (Di martedì 6 aprile 2021) L’ombra di collusioni inquietanti si è estesa sopra la giunta deldi Milano Beppee sulmunicipale Marco Ciacci. Unche si è andato gonfiando col passare dei giorni e che ora vede il primo cittadino in una posizione più che difficile, con la sua ricandidatura che potrebbe essere persino a rischio dopo un servizio realizzato da Le Iene e firmato da Fabio Agnello. Un video di una mezz’oretta in cui l’exlocale delluogo lombardo accusa la Procura milanese di essersi mossa nell’ombra per silurarlo e favorire l’arrivo, al suo posto, di un uomo di fiducia. Al centrovicenda c’è Antonio Barbato, ex...

angelicabaires : RT @LaVeritaWeb: Il caso della cronista (forse) ascoltata diventa un affare di Stato. Nessuno però si interessa agli affari dell'ex no glob… - AntonellaS7 : RT @BelpietroTweet: Il caso della cronista (forse) ascoltata diventa un affare di Stato. Nessuno però si interessa agli affari dell'ex no g… - dontealberto : RT @BelpietroTweet: Il caso della cronista (forse) ascoltata diventa un affare di Stato. Nessuno però si interessa agli affari dell'ex no g… - Nicola_Leone_BI : RT @BelpietroTweet: Il caso della cronista (forse) ascoltata diventa un affare di Stato. Nessuno però si interessa agli affari dell'ex no g… - _Forza_Italia_ : RT @BelpietroTweet: Il caso della cronista (forse) ascoltata diventa un affare di Stato. Nessuno però si interessa agli affari dell'ex no g… -

Ultime Notizie dalla rete : caso dell’ex Busto Arsizio: ex Cerana, sarà rivoluzione La Prealpina