Gli scontri davanti Montecitorio tra commercianti e forze dell' ordine

(Di martedì 6 aprile 2021) AGI. - Momenti di alta tensione, contra i manifestanti e le, schierate in assetto anti sommossa. A manifestarela Camera, da alcune ore, sono diverse categorie di esercenti commerciali le cui attività sono ancora chiuse per le norme anti Covid (tra cui ristoranti, palestre, ambulanti). Nelle prime fasea manifestazione la situazione sembrava tranquilla, con le proteste che si limitavano a cori e urla nei megafoni, ma la tensione è andata crescendo, con lanci di fumogeni e alcuni manifestanti che hanno tentato di sfondare le transenne a protezionea piazza. Lehanno contenuto i tentativi di sfondamento, ...

"I sostegni sono insufficienti" dice la piazza, "buffoni buffoni", "libertà libertà",slogan. Alcuni manifestanti, tra cui commercianti, ambulanti e esercenti di attività chiuse, come i gestori ...Proteste ein piazza Montecitorio a Roma tra manifestanti e polizia durante la manifestazione di ... In precedenza in piazza Montecitorio aveva preso la parola al microfono, traaltri, il ...Roma, 6 apr (Adnkronos) - "La preoccupazione c'è, la tensione è alta. Siamo consapevoli che bisogna riaprire in sicurezza e che bisogna dare i ristori. Al Senato c'è il Dl sostegni, sono previste molt ...AGI - Momenti di alta tensione nel pomeriggio davanti Montecitorio, con scontri tra i manifestanti e le forze dell'ordine schierate in assetto anti sommossa. A manifestare davanti la Camera c'erano da ...