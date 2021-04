Final Fantasy 14 Online | oltre 22 milioni di utenti registrati – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 6 aprile 2021)14può ora contare su22di: il successo del gioco continua.. Square Enix ha annunciato che il suo apprezzatissimo MMO –14– ha attirato a sé più di 22diin tutto il mondo, dall’uscita a oggi. Si tratta di numeri incredibile che testimoniano il successo del gioco, soprattutto considerando che la prima versione aveva fallito su tutta la linea. Bisogna sottolineare però che questi 22dicomprendono tutti coloro che si sono: non è il numero diattivi e include anche … Notizie giochi PC ...

Square Enix ha recentemente annunciato cheXIV Online ha tagliato l'impressionante traguardo di 22 milioni di utenti registrati, inclusi i videogiocatori in possesso di un account per la prova gratuita. Naoki Yoshida ha parlato ...La compagnia inoltre pubblicherà prestissimo la prossima patch principale di14 insieme all'open beta per la versione PS5. Oltre a rivelare tutti i nuovi contenuti della patch 5.5 "...Final Fantasy XIV Online è un successo con oltre 22 milioni di giocatori registrati, questi i più recenti dati diffusi dal publisher Square Enix.Final Fantasy 14 Online può ora contare su oltre 22 milioni di utenti registrati: il successo del gioco continua.. Square Enix ha annunciato che il suo apprezzatissimo MMO - Final Fantasy 14 Online ...