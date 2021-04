Elettra Lamborghini svela i suoi naufraghi preferiti e quelli che non la convincono (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo Ilary Blasi, anche Elettra Lamborghini ha svelato chi sono i suoi naufraghi preferiti de L’Isola dei Famosi. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la cantante di Musica e il Resto Scompare ha detto di essere rimasta colpita dalla simpatica di Miryea, dalla timidezza di Drusilla Gucci e dalla simpatia di Paul Gascoigne. “Miryea Stabile è molto allegra anche in quelle condizioni estreme. Non è mica facile. Mi è molto dispiaciuto quando Paul Gascoigne si è infortunato alla spalla. Lui è fondamentale perché fa ridere e tiene l’umore alto. – riporta Isa e Chia – Drusilla Gucci è un tesoro con la sua timidezza”. La Lambo invece – per adesso – non fa il tifo per Vera Gemma e Beppe Braida: “Vera Gemma, che è stata eliminata ma ha scelto di andare a Parasite Island, a pelle ... Leggi su biccy (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo Ilary Blasi, anchehato chi sono ide L’Isola dei Famosi. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la cantante di Musica e il Resto Scompare ha detto di essere rimasta colpita dalla simpatica di Miryea, dalla timidezza di Drusilla Gucci e dalla simpatia di Paul Gascoigne. “Miryea Stabile è molto allegra anche in quelle condizioni estreme. Non è mica facile. Mi è molto dispiaciuto quando Paul Gascoigne si è infortunato alla spalla. Lui è fondamentale perché fa ridere e tiene l’umore alto. – riporta Isa e Chia – Drusilla Gucci è un tesoro con la sua timidezza”. La Lambo invece – per adesso – non fa il tifo per Vera Gemma e Beppe Braida: “Vera Gemma, che è stata eliminata ma ha scelto di andare a Parasite Island, a pelle ...

