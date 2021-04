Due studenti su 3 di nuovo in aula, il ministro Bianchi: “Un segno di fiducia per il Paese” (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo lo stop forzato negli istituti si torna con quasi il 70% del personale vaccinato, ma la sicurezza dei trasporti pubblici rimane un’incognita Leggi su lastampa (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo lo stop forzato negli istituti si torna con quasi il 70% del personale vaccinato, ma la sicurezza dei trasporti pubblici rimane un’incognita

Advertising

CarloStagnaro : Prendendo per buona la stima di @gianlucac1 e contando (per eccesso) 50 gg di scuola residui e 8,5 mln di studenti… - LaStampa : Due studenti su 3 di nuovo in aula, il ministro Bianchi: “Un segno di fiducia per il Paese” - infoitsalute : Due studenti su 3 di nuovo in aula, il ministro Bianchi: “Un segno di fiducia per il Paese” - FFFBot1 : RT @LaPresse_news: FOTOGALLERY – Due anni fa milioni di studenti in piazza in tutto il mondo per la difesa del clima - messveneto : Due studenti su 3 di nuovo in aula, il ministro Bianchi: “Un segno di fiducia per il Paese”: Dopo lo stop forzato n… -