Denise, la ragazza non è figlia di una donna russa, il DNA l’ha escluso. Oggi la verità su lei e Piera Maggio (Di martedì 6 aprile 2021) Il caso di Olesya Rostova, la giovane che potrebbe essere Denise Pipitone scomparsa in Italia anni fa: la ragazza credeva di aver già ritrovato la madre a Mosca. In queste ore, va avanti il braccio di ferro tra la famiglia della piccola Denise Pipitone ed il programma russo “Lasciali parlare” che intende portare Olesya Rostova, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 6 aprile 2021) Il caso di Olesya Rostova, la giovane che potrebbe esserePipitone scomparsa in Italia anni fa: lacredeva di aver già ritrovato la madre a Mosca. In queste ore, va avanti il braccio di ferro tra la famiglia della piccolaPipitone ed il programma russo “Lasciali parlare” che intende portare Olesya Rostova, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

trash_italiano : Sarebbe bello avere finalmente notizie di Denise. Secondo molti però le foto della ragazza russa da piccola non cor… - fanpage : La somiglianza tra la giovane e la mamma di Denise Pipitone è piuttosto evidente. L'avvocato della famiglia vola in… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - vampi_elsa : Le somiglianze ci sono con il padre soprattutto e con Denise piccola e con Piera in parte ...... peró è normale non… - Michela6_ : Sarò strana io, ma ho visto ora un po’ di foto e a me questa ragazza non sembra italiana dai tratti del viso. Si è… -