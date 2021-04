Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino al 4/4/2021 (Di martedì 6 aprile 2021) FIFA 21 conquista la vetta a discapito di Monster Hunter Rise ed Outriders: i Dati di vendita britannici per i videogiochi fino al 4 aprile Il periodo di Pasqua ha portato con sé delle promozioni, che hanno influito sui Dati di vendita dei videogiochi a partire con il primo posto d’oltremanica. La medaglia d’oro per questa settimana va a FIFA 21, che ha goduto di un incremento dell’81%. A seguirlo abbiamo Animal Crossing: New Horizons, con un incremento dell’11% e Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, con un aumento del 16%. Questi slanci in avanti significano anche che il precedente numero uno nelle vendite, Monster Hunter Rise, si ritrova “di già” al quarto posto con uno sfortunato calo del 74%. I Dati di vendita ... Leggi su tuttotek (Di martedì 6 aprile 2021) FIFA 21 conquista la vetta a discapito di Monster Hunter Rise ed Outriders: idiper ial 4 aprile Il periodo di Pasqua ha portato con sé delle promozioni, che hanno influito suidideia partire con il primo posto d’oltremanica. La medaglia d’oro per questa settimana va a FIFA 21, che ha goduto di un incremento dell’81%. A seguirlo abbiamo Animal Crossing: New Horizons, con un incremento dell’11% e Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, con un aumento del 16%. Questi slanci in avanti significano anche che il precedente numero uno nelle vendite, Monster Hunter Rise, si ritrova “di già” al quarto posto con uno sfortunato calo del 74%. Idi...

