Crotone, il club calabrese veste ‘green’: maglie in plastica riciclata per i pitagorici (Di martedì 6 aprile 2021) Iniziativa green per il Crotone.Il Crotone veste green. La società ha infatti deciso di sposare un progetto lodevole per tutelare l'ambiente, facendo indossare ai propri giocatori una maglia speciale, realizzato con materiale di riciclo. Le casacche, interamente in poliestere, sono infatti state ottenute riutilizzando ben 12 bottiglie di plastica attraverso una particolare lavorazione. Tutto nasce dalla collaborazione tra il Polo Net Calabria e Corepla e l'iniziativa fa parte del progetto educativo "Da un mare di plastica a un mare di risorse!", avviato nel luglio 2020 per sensibilizzare i più giovani sui temi ambientali e prevenire l'abbandono dei rifiuti in mare e sulle spiagge. Per quest'anno, come riportato dal'"ANSA", "è prevista la distribuzione di un vademecum sulla raccolta e sul riciclo ... Leggi su mediagol (Di martedì 6 aprile 2021) Iniziativa green per il.Ilgreen. La società ha infatti deciso di sposare un progetto lodevole per tutelare l'ambiente, facendo indossare ai propri giocatori una maglia speciale, realizzato con materiale di riciclo. Le casacche, interamente in poliestere, sono infatti state ottenute riutilizzando ben 12 bottiglie diattraverso una particolare lavorazione. Tutto nasce dalla collaborazione tra il Polo Net Calabria e Corepla e l'iniziativa fa parte del progetto educativo "Da un mare dia un mare di risorse!", avviato nel luglio 2020 per sensibilizzare i più giovani sui temi ambientali e prevenire l'abbandono dei rifiuti in mare e sulle spiagge. Per quest'anno, come riportato dal'"ANSA", "è prevista la distribuzione di un vademecum sulla raccolta e sul riciclo ...

Advertising

Mediagol : #Crotone, il club calabrese veste 'green': maglie in plastica riciclata per i pitagorici - sportli26181512 : Crotone 'green': maglie in plastica riciclata: Il club pitagorico aderisce all'iniziativa 'Da un mare di plastica a… - sportli26181512 : Crotone, c'è la fila per Simy: un club italiano ci prova: Il Genoa pensa a Simy. Miglior attaccante d'Europa, per g… - francg1997 : RT @FcCrotoneOff: Il Footballl Club Crotone augura una serena e gioiosa Pasqua a tutti i tifosi ???? e alle loro famiglie ?? - INasomatto : RT @FcCrotoneOff: Il Footballl Club Crotone augura una serena e gioiosa Pasqua a tutti i tifosi ???? e alle loro famiglie ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone club Scelta green del Crotone: maglie con plastica riciclata Il Crotone si fa, quindi, portavoce di un forte messaggio nei confronti dei propri tifosi e dei ...per Corepla - afferma il presidente Giorgio Quagliuolo - perché nasce dalla scelta forte del club di ...

Scelta green Crotone, maglie con plastica riciclata Il Crotone si fa, quindi, portavoce di un forte messaggio nei confronti dei propri tifosi e dei ...per Corepla - afferma il presidente Giorgio Quagliuolo - perché nasce dalla scelta forte del club di ...

Crotone, scelta green del club calabrese: maglie con plastica riciclata TUTTO mercato WEB Crotone, scelta green per i calabresi: maglie con plastica riciclata Il Crotone si fa, quindi, portavoce di un forte messaggio nei ... afferma il presidente Giorgio Quagliuolo – perché nasce dalla scelta forte del club di dare un contributo concreto ai temi della ...

Una maglia speciale green per il Crotone: dalle bottiglie di plastica alle divise un ciclo virtuoso nel segno della sostenibilità Come il Football Club Crotone che ha deciso di provare a indossare una maglia speciale. La peculiarità dell’outfit risiede nel materiale utilizzato per la sua realizzazione: si tratta di poliestere ...

Ilsi fa, quindi, portavoce di un forte messaggio nei confronti dei propri tifosi e dei ...per Corepla - afferma il presidente Giorgio Quagliuolo - perché nasce dalla scelta forte deldi ...Ilsi fa, quindi, portavoce di un forte messaggio nei confronti dei propri tifosi e dei ...per Corepla - afferma il presidente Giorgio Quagliuolo - perché nasce dalla scelta forte deldi ...Il Crotone si fa, quindi, portavoce di un forte messaggio nei ... afferma il presidente Giorgio Quagliuolo – perché nasce dalla scelta forte del club di dare un contributo concreto ai temi della ...Come il Football Club Crotone che ha deciso di provare a indossare una maglia speciale. La peculiarità dell’outfit risiede nel materiale utilizzato per la sua realizzazione: si tratta di poliestere ...