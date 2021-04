Covid, scontri in piazza a Montecitorio: lanci di oggetti poi carica Polizia (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA – Scontri in piazza a Montecitorio, dove i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia e sono stati caricati dalle forze dell’ordine.Subito dopo il comizio di Vittorio Sgarbi gli organizzatori – un gruppo di associazioni – hanno chiamato allo sfondamento. Contro gli agenti numerosi i lanci di oggetti. Leggi su dire (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA – Scontri in piazza a Montecitorio, dove i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia e sono stati caricati dalle forze dell’ordine.Subito dopo il comizio di Vittorio Sgarbi gli organizzatori – un gruppo di associazioni – hanno chiamato allo sfondamento. Contro gli agenti numerosi i lanci di oggetti.

Advertising

GASirianni : RT @Agenzia_Dire: ?? Scontri in piazza a #Montecitorio: potrebbero esserci dei feriti. - GiagoniDario : *COVID. SCONTRI IN PIAZZA A MONTECITORIO, LANCI DI OGGETTI POI CARICA DELLA POLIZIA* IL POPOLO DELLE PARTITE IVA GRIDA: 'LIBERTÀ' - Agenzia_Dire : ?? Scontri in piazza a #Montecitorio: potrebbero esserci dei feriti. - OrlandoStier68 : RT @messveneto: Covid, la protesta degli ambulanti scende nelle piazze: momenti di tensione a Milano e Roma: I mercatali chiedono di tornar… - TV7Benevento : **Covid: fumogeni e poi tentativo di sfondare cordone polizia, scontri davanti Camera**... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scontri "Portiamo le imprese fuori dalla pandemia": raccolta firme contro la crisi ... 2021 Piemonte Covid, dopo 5 settimane calano i casi in Piemonte Redazione - Aprile 1, 2021 ... 2021 Cronaca Scontri Primo Maggio 2019 a Torino: 13 misure cautelari Redazione - Marzo 22, 2021 Cronaca ...

Arriva l'anagrafe itinerante, certificati a bordo di un camper ... 2021 Piemonte Covid, dopo 5 settimane calano i casi in Piemonte Redazione - Aprile 1, 2021 ... 2021 Cronaca Scontri Primo Maggio 2019 a Torino: 13 misure cautelari Redazione - Marzo 22, 2021 Cronaca ...

Covid: Svizzera, scontri per proteste anti-restrizioni - Ultima Ora Agenzia ANSA Roma, manifestazione a Montecitorio: scontro con le forze Proteste e tensione a Roma dove si stava svolgendo un sit-in sotto il palazzo di Montecitorio sull'emergenza chiusure per il Covid. La situazione è degenerata e si è arrivati ad uno scontro tra ...

Covid, scontro Brosio – Bassetti sui vaccini Dopo lo scontro a Domenica Live tra Paolo Brosio e i virologo Matteo ... “Abbiamo avuto decine e decine di migliaia di morti attribuiti al Covid dall’inizio della pandemia, l’economia va a rotoli, e ...

... 2021 Piemonte, dopo 5 settimane calano i casi in Piemonte Redazione - Aprile 1, 2021 ... 2021 CronacaPrimo Maggio 2019 a Torino: 13 misure cautelari Redazione - Marzo 22, 2021 Cronaca ...... 2021 Piemonte, dopo 5 settimane calano i casi in Piemonte Redazione - Aprile 1, 2021 ... 2021 CronacaPrimo Maggio 2019 a Torino: 13 misure cautelari Redazione - Marzo 22, 2021 Cronaca ...Proteste e tensione a Roma dove si stava svolgendo un sit-in sotto il palazzo di Montecitorio sull'emergenza chiusure per il Covid. La situazione è degenerata e si è arrivati ad uno scontro tra ...Dopo lo scontro a Domenica Live tra Paolo Brosio e i virologo Matteo ... “Abbiamo avuto decine e decine di migliaia di morti attribuiti al Covid dall’inizio della pandemia, l’economia va a rotoli, e ...