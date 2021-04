Covid | parroco positivo | il sindaco di Ischia rinvia apertura scuole

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLedel comune diresteranno chiuse fino a sabato come precauzione dopo il caso di positività di don Giuseppe Nicolella,del quartiere di Sant’Antuono. Il sacerdote è risultatoal tampone antigenico ed è in attesa del test molecolare della ASL ma il gran numero di fedeli che ha partecipato nei giorni scorsi alle celebrazioni religiose pasquali nelle due chiese rette da don Giuseppe ha indotto ildel comune isolano ad assumere la decisione di chiusura. “Dopo la comunicazione della Diocesi in via precauzionale abbiamo ritenuto giustore la ripresa dell’attività scolastica; al momento non ci sono focolai ma questa è una fase delicata dal punto di vista sanitario e vogliamo essere prudenti”. Gli alunni delle ...