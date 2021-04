Covid: Ilaria Capua parla delle origini del Covid in Cina (Di martedì 6 aprile 2021) L'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva già inviato degli esperti in Cina all'inizio dell'anno per indagare sulle origini del Covid. Le indagini avevano portato alla conclusione che il virus SARS-COV-2 sia di origine animale. A distanza di qualche tempo però l'OMS è tornata a indagare sul laboratorio di Wuhan dove tutto è iniziato. La virologa Ilaria Capua ha parlato di questo nel corso di un'importante intervista rilasciata in esclusiva al Corriere della Sera. Ilaria Capua parla dell'indagine dell'OMS per comprendere l'origine del Covid Ilaria Capua, microbiologa che da tempo lavora negli Stati Uniti, si è espressa in merito alla missione ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 6 aprile 2021) L'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva già inviato degli esperti inall'inizio dell'anno per indagare sulledel. Le indagini avevano portato alla conclusione che il virus SARS-COV-2 sia di origine animale. A distanza di qualche tempo però l'OMS è tornata a indagare sul laboratorio di Wuhan dove tutto è iniziato. La virologahato di questo nel corso di un'importante intervista rilasciata in esclusiva al Corriere della Sera.dell'indagine dell'OMS per comprendere l'origine del, microbiologa che da tempo lavora negli Stati Uniti, si è espressa in merito alla missione ...

Advertising

fattoquotidiano : Pizzicato in castagna, manco fosse il carbonaro #edicola [di Ilaria Proietti] - fanpage : “Il Coronavirus non andrà via nemmeno col vaccino” #31marzo - Corriere : Capua: «Questo virus non andrà via, bisogna imparare a conviverci» - ilaria_nofasci : RT @lorepregliasco: Vi ricordate il famoso studio che retrodatava il COVID in Italia a settembre 2019, quello che finì su tutte le prime pa… - Andrea80821276 : RT @rep_bologna: Giornata dell'autismo, aumentano le diagnosi a Bologna. Il grido delle mamme: 'Noi sfinite da un anno di Covid' [di Ilaria… -