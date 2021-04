Covid, il 76% degli studenti fruisce della DaD con lo smartphone (Di martedì 6 aprile 2021) Solo il 10% delle classi delle superiori starebbe funzionando in DaD per tutto l'orario scolastico; quasi l'80% delle famiglie si è dotata di una buona od ottima connessione ma resta un 20% che non hanno una connettività adeguata alle esigenze della Didattica a Distanza o ne sono del tutto prive. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 aprile 2021) Solo il 10% delle classi delle superiori starebbe funzionando in DaD per tutto l'orario scolastico; quasi l'80% delle famiglie si è dotata di una buona od ottima connessione ma resta un 20% che non hanno una connettività adeguata alle esigenzeDidattica a Distanza o ne sono del tutto prive. L'articolo .

