Confermato il programma della 24h di Le Mans 2021

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 aprile 2021) Il sito ufficiale del WEC ha annunciato in mattinata di aver definito il24h di Le, che si svolgerà tra il 21 e il 22 del prossimo mese di agosto. Sarà l’edizione nr. 89storica gara di durata su suolo francese, per la quale non si conoscono ancora i dettagli inerenti alla partecipazione del pubblico (in arrivo a maggio). A parte questo sono e saranno molti i motivi per seguire l’evento, come la lotta per il trionfo tra Toyota, Alpine e Glickenhaus nella classe Hypercar. Il fascinocorsa regina del motorsport è comunque sempre molto alto. Come detto sopra sembra che sarà ammessa la presenza di spettatori: una buona notizia per gli amanti dell’endurance e per la popolazione tutta. Mancano ancora 5 mesi insieme al corrente mese di aprile, periodo ...