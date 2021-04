Cannabis in Giappone: consumo no ma investimenti si? (Di martedì 6 aprile 2021) La tematica Cannabis è un discorso che si sta ampliando sempre più nella società d’oggi. Dai paesi che ne acconsentono l’utilizzo a chi assolutamente la ritiene illegale i pareri sono spesso discordanti. Tuttavia il Giappone si trova al centro di una tematica piuttosto controversa. Sebbene l’erba in Giappone sia illegale pare che il governo investa Leggi su periodicodaily (Di martedì 6 aprile 2021) La tematicaè un discorso che si sta ampliando sempre più nella società d’oggi. Dai paesi che ne acconsentono l’utilizzo a chi assolutamente la ritiene illegale i pareri sono spesso discordanti. Tuttavia ilsi trova al centro di una tematica piuttosto controversa. Sebbene l’erba insia illegale pare che il governo investa

