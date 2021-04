Calciomercato Fiorentina, nuovo allenatore | Nome a sorpresa (Di martedì 6 aprile 2021) La Lazio non ha ancora rinnovato il contratto di Simone Inzaghi e c’è un’altra pretendente: si tratta della Fiorentina Tante sono le società che cambieranno allenatore la prossima estate. Non… L'articolo Calciomercato Fiorentina, nuovo allenatore Nome a sorpresa è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 6 aprile 2021) La Lazio non ha ancora rinnovato il contratto di Simone Inzaghi e c’è un’altra pretendente: si tratta dellaTante sono le società che cambierannola prossima estate. Non… L'articoloè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Fiorentina La top XI degli stakanovisti della Serie A: gli instancabili Da ben tre anni la Fiorentina , nonostante i numerosi cambi di allenatore, non si è mai privata del gioiellino serbo. Seppur nato come difensore centrale, Milenkovic ha dimostrato grande duttilità e ...

Roma, un ex Fiorentina tra i pali Commenta per primo Alban Lafont , portiere del Nantes , di proprietà della Fiorentina , piace alla Roma . Come scrive La Nazione , i francesi devono ancora riscattare il classe '99 (prezzo fissato a 8 milioni), coi giallorossi poi pronti ad affondare il colpo.

L'ex Fiorentina Lafont torna in Italia? Le ultime Calciomercato.com Qui Fiorentina, Muriel il pericolo (e il rimpianto) più temuto Lo sa bene l‘Udinese, a cui il quasi trentenne ha appena rifilato una doppietta, e lo sanno bene Atalanta e Fiorentina, quest’ultima pronta a riabbracciare il colombiano domenica sera al Franchi.

MASPERO, Basta poco alla salvezza. Vorrei Sarri L'ex centrocampista della Fiorentina, Riccardo Maspero ... A me piace Sarri che gioca un calcio propositivo, a Firenze hanno bisogno di qualcuno che giochi un calcio spumeggiante e soffochi la squadra ...

