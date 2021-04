Bergomi consiglia l’Inter: «Prendi Goretzka per competere in Champions» (Di martedì 6 aprile 2021) Beppe Bergomi ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport del mercato dell’Inter e della stagione dei nerazzurri Beppe Bergomi ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport del mercato dell’Inter e della stagione dei nerazzurri. SORRISO DI CONTE – «C’era un uomo felice perché ha raggiunto quello che per ogni allenatore è l’obiettivo massimo. Al di là del risultato, Conte ha infatti costruito un feeling totale con la squadra. Si vede un gruppo coeso, la prestazione di Ranocchia lo dimostra. Antonio è il vero valore aggiunto dell’Inter, ha coinvolto tutti nel suo progetto». DOVE SI PUÒ MIGLIORARE – «Partiamo dal modulo. Non si può non pensare al 3-5-2, con Conte devi partire da lì. Non so fino a che punto la società potrà intervenire sul mercato. Ma se vogliamo rinforzare la squadra per ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Beppeha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport del mercato dele della stagione dei nerazzurri Beppeha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport del mercato dele della stagione dei nerazzurri. SORRISO DI CONTE – «C’era un uomo felice perché ha raggiunto quello che per ogni allenatore è l’obiettivo massimo. Al di là del risultato, Conte ha infatti costruito un feeling totale con la squadra. Si vede un gruppo coeso, la prestazione di Ranocchia lo dimostra. Antonio è il vero valore aggiunto del, ha coinvolto tutti nel suo progetto». DOVE SI PUÒ MIGLIORARE – «Partiamo dal modulo. Non si può non pensare al 3-5-2, con Conte devi partire da lì. Non so fino a che punto la società potrà intervenire sul mercato. Ma se vogliamo rinforzare la squadra per ...

