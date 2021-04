Benedetta Rossi, sui social scrive “so che …”, il web è con lei (Di martedì 6 aprile 2021) La famosa foodblogger italiana, purtroppo sembra stia attraversando un momento davvero molto duro e carico di sofferenza. Stiamo parlando di Benedetta Rossi, la quale proprio in questi giorni sta affrontando in lutto familiare che la sta facendo parecchio soffrire. Ma cosa è accaduto? Sembra che nelle scorse ore sia venuto a mancare il suocero, ovvero il padre di suo marito Marco. Benedetta Rossi, sui social l’annuncio della triste perdita Come abbiamo già avuto modo di anticipare, purtroppo nelle scorse ore Benedetta Rossi ha annunciato attraverso il suo profilo Instagram una notizia che ha lasciato tutti senza parole. La cuoca più famosa d’Italia e molto seguita sul web, pare che abbia comunicato nelle scorse ore la dipartita del suocero, al quale pare fosse ... Leggi su baritalianews (Di martedì 6 aprile 2021) La famosa foodblogger italiana, purtroppo sembra stia attraversando un momento davvero molto duro e carico di sofferenza. Stiamo parlando di, la quale proprio in questi giorni sta affrontando in lutto familiare che la sta facendo parecchio soffrire. Ma cosa è accaduto? Sembra che nelle scorse ore sia venuto a mancare il suocero, ovvero il padre di suo marito Marco., suil’annuncio della triste perdita Come abbiamo già avuto modo di anticipare, purtroppo nelle scorse oreha annunciato attraverso il suo profilo Instagram una notizia che ha lasciato tutti senza parole. La cuoca più famosa d’Italia e molto seguita sul web, pare che abbia comunicato nelle scorse ore la dipartita del suocero, al quale pare fosse ...

