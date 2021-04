Amici, Alessandra Celentano contro il programma? Un like ambiguo e le sue spiegazioni (Di martedì 6 aprile 2021) L’eliminazione del ballerino Tommaso Stanzani da Amici di Maria De Filippi ha scatenato il web. Il ragazzo ha abbandonato il talent nel corso della terza puntata del serale, fra la commozione dei suoi compagni e anche dei professori, che lo hanno sempre ammirato per la sua educazione, simpatia e lealtà. Dopo anni di pattinaggio a … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 6 aprile 2021) L’eliminazione del ballerino Tommaso Stanzani dadi Maria De Filippi ha scatenato il web. Il ragazzo ha abbandonato il talent nel corso della terza puntata del serale, fra la commozione dei suoi compagni e anche dei professori, che lo hanno sempre ammirato per la sua educazione, simpatia e lealtà. Dopo anni di pattinaggio a … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

