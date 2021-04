Un anno di pandemia: da “andrà tutto bene” alla rassegnazione (Di lunedì 5 aprile 2021) Un anno dalla pandemia. Un anno dalle restrizioni, dall’Italia gialla, arancione e rossa, dalla gente che si affacciava dai balconi intonando le canzoni che avrebbero portato un po’ di speranza nelle case di tutti noi. Ora a un anno da tutto questo, pur conoscendo il virus, i suoi sintomi, e la sua conformazione, e pur essendoci oltre un milione di vaccinati in Italia, la speranza è quasi scomparsa dalle case di tutti. Non si intona più “ma il cielo è sempre più blu”, non si canta più l’inno nazionale, non si fa più il pane e la pasta fatta in casa, quelli si comprano al supermercato. I vaccini sono stati prodotti, i sintomi si conoscono, e allora che fine ha fatto la speranza di un anno fa? Lo ha spiegato Claudio Mencacci, Presidente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 aprile 2021) Un. Undalle restrizioni, dall’Italia gi, arancione e rossa, dgente che si affacciava dai balconi intonando le canzoni che avrebbero portato un po’ di speranza nelle case di tutti noi. Ora a undaquesto, pur conoscendo il virus, i suoi sintomi, e la sua conformazione, e pur essendoci oltre un milione di vaccinati in Italia, la speranza è quasi scomparsa dalle case di tutti. Non si intona più “ma il cielo è sempre più blu”, non si canta più l’inno nazionale, non si fa più il pane e la pasta fatta in casa, quelli si comprano al supermercato. I vaccini sono stati prodotti, i sintomi si conoscono, e allora che fine ha fatto la speranza di unfa? Lo ha spiegato Claudio Mencacci, Presidente ...

Ultime Notizie dalla rete : anno pandemia Pd 'campione di tessere', boom Fratelli d'Italia ...2020 del Partito democratico è stato prorogato al 30 aprile 2021 a causa della pandemia da Covid. ... con un incremento rispetto al 2018 del 10% in coincidenza con il primo anno di segreteria di Nicola ...

Tra Viareggio e Livorno è boom di richieste per i superyacht In tempi di pandemia e crisi nera, i super ricchi sembrano sempre più super ricchi, e desiderosi di ... Tanto che Azimut Benetti, il brand con robuste radici a Livorno e Viareggio, per l'ennesimo anno ...

In anno pandemia boom tecnologia, resta gap digitale - Italia Agenzia ANSA Tropea si aggiudica il titolo di “Borgo dei Borghi 2021” Nonostante le pesanti ricadute sul turismo della pandemia, il borgo di Tropea torna a far parlare ... la “Perla del Tirreno” si afferma nel concorso “Borgo dei borghi” assegnato ogni anno da Rai3.

Sassari, il Policlinico riapre il reparto Covid La clinica privata ha già dimostrato, in un anno contrassegnato dalla virulenza dell’infezione ... Come si ricorderà, subito dopo lo scoppio della pandemia il Policlinico era stato inserito nel piano ...

