Tropea è il “Borgo dei borghi 2021” | la Perla del Tirreno supera Banuei e Geraci Sicuro

(Di lunedì 5 aprile 2021)è il “dei”. A qualche mese dalla delusione per l’eliminazione dalla corsa al titolo di Capitale italiana della cultura 2022, la “del” si aggiudica il titolo assegnato ogni anno da Rai3. La vittoria dell’angolo della Costa degli dei, culla del turismo in Calabria, è stata annunciata durante la trasmissione Kilimangiaro.hato le 20 finaliste, con(Sardegna) e(Sicilia) arrivate seconda e terza. Storia e leggenda ascorrono tra tufo e pietre e si intrecciano catturando l’attenzione tra l’intrico di vicoli e viuzze: si narra, infatti, che a edificarefu Ercole, di ritorno dalle Colonne. ...

Advertising

repubblica : E' Tropea il Borgo dei Borghi 2021 - Corriere : Tropea è il «Borgo dei Borghi», dopo il voto online sbaragliata la concorrenza delle 20 località rivali - Corriere : Tropea è il «Borgo dei Borghi», dopo il voto online sbaragliata la concorrenza delle 2... - StefaniaVentu16 : RT @repubblica: E' Tropea il Borgo dei Borghi 2021 - mixborghi : RT @BorghiPiuBelli: E' #Tropea a vincere l'ediz. 2021 de #IlBorgoDeiBorghi! E' una delle new entry della nostra Associazione e già guadagna… -

Ultime Notizie dalla rete : Tropea Borgo

. Alla fine la " Perla del Tirreno " ce l'ha fatta: ha sbaragliato la concorrenza agguerrita di altri candidati sparsi lungo tutto lo Stivale vincendo il concorso nazionale "Ildei borghi".ha vinto l'ottava edizione del 'dei Borghi 2021' in onda sui Rai 3 la domenica di Pasqua. Nella trasmissione condotta da Camila Raznovich si sono sfidati 20 Borghi, uno per regione. 'Una ...La vittoria dell'angolo della Costa degli dei, culla del turismo in Calabria, è stata annunciata durante la trasmissione Kilimangiaro su Rai3 ...Sindaco di Tropea ,vittoria è carica decisiva andare avanti Tropea è "borgo dei borghi".) TROPEA, 05 APR - "Tropea esulta della vittoria ed accanto alla gioia avverte la profonda gratitudine per i t ...