Tommaso Zorzi show, furia contro Elisa Isoardi: “Basta col buonismo, ha rotto le palle” (Di lunedì 5 aprile 2021) Tommaso Zorzi show all’Isola dei Famosi 2021. L’opinionista si scaglia contro Elisa Isoardi: “Basta con questo buonismo, ha rotto le palle”. Tommaso Zorzi show all’Isola dei Famosi 2021. L’opinionista si è scagliato contro Elisa Isoardi, stanco del “buonismo” che i concorrenti sfoggerebbero durante la diretta con Ilary Blasi. A scatenare la reazione di Zorzi è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 5 aprile 2021)all’Isola dei Famosi 2021. L’opinionista si scaglia: “con questo, hale”.all’Isola dei Famosi 2021. L’opinionista si è scagliato, stanco del “” che i concorrenti sfoggerebbero durante la diretta con Ilary Blasi. A scatenare la reazione diè L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

