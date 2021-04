Tiki Taka stasera in tv: ospiti, canale, orario e diretta streaming (Di lunedì 5 aprile 2021) Il lunedì di Pasquetta torna su Italia 1 in seconda serata (dalle ore 23.50), l’appuntamento con Tiki Taka – La Repubblica del pallone. Nel salotto di Piero Chiambretti, l’attaccante dell’Udinese Fernando Llorente e l’ex manager F1 Flavio Briatore, che commenterà i risultati deludenti della sua Juventus. Tra gli ospiti non mancheranno i soliti Ivan Zazzaroni (direttore del Corriere dello Sport), Xavier Jacobelli (direttore di Tuttosport), Andrea Di Caro (vicedirettore de La Gazzetta dello Sport) e poi ancora Giuseppe Cruciani, Massimo Mauro, Pasquale Bruno, Ciccio Graziani, Francesco Oppini, Carlo Pellegatti e Raffaele Auriemma. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) Il lunedì di Pasquetta torna su Italia 1 in seconda serata (dalle ore 23.50), l’appuntamento con– La Repubblica del pallone. Nel salotto di Piero Chiambretti, l’attaccante dell’Udinese Fernando Llorente e l’ex manager F1 Flavio Briatore, che commenterà i risultati deludenti della sua Juventus. Tra glinon mancheranno i soliti Ivan Zazzaroni (direttore del Corriere dello Sport), Xavier Jacobelli (direttore di Tuttosport), Andrea Di Caro (vicedirettore de La Gazzetta dello Sport) e poi ancora Giuseppe Cruciani, Massimo Mauro, Pasquale Bruno, Ciccio Graziani, Francesco Oppini, Carlo Pellegatti e Raffaele Auriemma. SportFace.

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Su Italia 1 nuovo appuntamento con “Tiki Taka – La Repubblica del pallone” - IvanWien92 : @ntrovola_tonze @JulianRoss79 Quello che mi interessa è: Conte sta vincendo il campionato? Bene, lo facesse con 10… - NavaRoma : RT @bionda_fabiana: Il mio work work domani sarà solo per Tiki taka e per il compleanno di Francesco. Sorry ma le priorità di domani sono q… - AleCaruso87 : RT @Pallina30261188: Domani dobbiamo lavorare molto di più anche per tiki taka....è il suo compleanno facciamolo felice #tzvip #likeOppini - FrancoMater2 : @capuanogio Ah...queste sono le cose di cui vantarsi ?? Altro che essere giornalisti con la schiena dritta...è suffi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiki Taka Tiki - Taka, ospiti e anticipazioni di domani Domani su Italia 1 alle ore 23.50, torna, dopo la pausa del campionato, un nuovo appuntamento con 'Tiki Taka - La Repubblica del pallone' . Tra gli ospiti di Piero Chiambretti , l'attaccante dell' Udinese Fernando Llorente e il grande tifoso juventino Flavio Briatore . Nel salotto di 'Tiki Taka' ...

Lunedì Federico La Valle ospite di Tiki Taka: presenterà gli ospiti La Spezia - Essì signori! Tocca a lui, a Federico La Valle . Lunedì 5 aprile lo storico speaker dello stadio "Alberto Picco" sarà ospite della trasmissione Tiki Taka condotta da Piero Chiambretti, che intrapreso un giro virtuale degli stadi italiani coinvolgendo Torino, Milan e Genoa tra le altre. Agli speaker ufficiali il compito di annunciare gli ...

Ritorna Tiki Taka con ospiti Llorente e Briatore - Sportmediaset Sport Mediaset Pasqua in casa di Eva Murati... la tifosa juventina è una meraviglia! FOTO Una Pasqua diversa, una Pasqua in compagnia di Eva Murati. Sbarcata in Italia a Tiki Taka, programma tv di Mediaset con Piero Chiambretti, la stupenda showgirl ...

Ritorna Tiki Taka con ospiti Llorente e Briatore Lunedì 5 aprile 2021, su Italia 1 alle ore 23.50, torna, dopo la pausa del campionato, un nuovo appuntamento con “Tiki Taka – La Repubblica del pallone”. Tra gli ospiti di Piero Chiambretti, l’attacca ...

Domani su Italia 1 alle ore 23.50, torna, dopo la pausa del campionato, un nuovo appuntamento con '- La Repubblica del pallone' . Tra gli ospiti di Piero Chiambretti , l'attaccante dell' Udinese Fernando Llorente e il grande tifoso juventino Flavio Briatore . Nel salotto di '' ...La Spezia - Essì signori! Tocca a lui, a Federico La Valle . Lunedì 5 aprile lo storico speaker dello stadio "Alberto Picco" sarà ospite della trasmissionecondotta da Piero Chiambretti, che intrapreso un giro virtuale degli stadi italiani coinvolgendo Torino, Milan e Genoa tra le altre. Agli speaker ufficiali il compito di annunciare gli ...Una Pasqua diversa, una Pasqua in compagnia di Eva Murati. Sbarcata in Italia a Tiki Taka, programma tv di Mediaset con Piero Chiambretti, la stupenda showgirl ...Lunedì 5 aprile 2021, su Italia 1 alle ore 23.50, torna, dopo la pausa del campionato, un nuovo appuntamento con “Tiki Taka – La Repubblica del pallone”. Tra gli ospiti di Piero Chiambretti, l’attacca ...