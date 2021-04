Selvaggia Lucarelli: il fidanzato salva il pranzo di Pasquetta (Di lunedì 5 aprile 2021) Selvaggia Lucarelli si sta godendo in famiglia il girono di Pasquetta. Insieme al figlio, alla fidanzata di Leon e al suo compagno Lorenzo Biagierelli, infatti, la donna ha fatto una grigliata in terrazzo gustando prelibata carne! In questa atipica giornata di Pasquetta Selvaggia Lucarelli, come tanti altri italiani, non ha potuto approfittare del bel tempo per fare una gitarella fuori porta né sedersi in qualche delizioso ristorante e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 5 aprile 2021)si sta godendo in famiglia il girono di. Insieme al figlio, alla fidanzata di Leon e al suo compagno Lorenzo Biagierelli, infatti, la donna ha fatto una grigliata in terrazzo gustando prelibata carne! In questa atipica giornata di, come tanti altri italiani, non ha potuto approfittare del bel tempo per fare una gitarella fuori porta né sedersi in qualche delizioso ristorante e Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

giacomo1994_ : @Nephilim_Tuo @pietro00112 A Selvaggia Lucarelli piace questo elemento - LucaMar41073351 : RT @AllonsanfanB: «Ora che è stabile, tranquilla, affermata ha deciso che era venuto il momento di raccontare l’altra sua vita dove l’immag… - CarloRezzano : La dignita' non Le fu tolta fu Lei a buttarla no bucata per quattro anni: niente siringhe, la mia droga era una… - Gigiomountain : RT @AllonsanfanB: «Ora che è stabile, tranquilla, affermata ha deciso che era venuto il momento di raccontare l’altra sua vita dove l’immag… - 7Caterina : @stanzaselvaggia Perfino da Chiara Ferragni.....selvaggia Lucarelli ogni tanto vai fuori dal seminato. Mi sembra ch… -