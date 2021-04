SBK Phillip Island 2021 | il round australiano rischia di saltare

(Di lunedì 5 aprile 2021) Manca solo l’ufficialità ma nella stagionedel mondiale SBK non si svolgerà ildell’Australia sul circuito di. Inizialmente previsto a fine febbraio, si sperava di disputare la tappa australiana ad ottobre o novembre, ma l’Organizzazione e il Governo Locale non sono riusciti a trovare un accordo. Brutte notizie per il WorldSBK che quest’anno molto probabilmente non disputerà il. Ildinel 2020 si riuscì tranquillamente a disputare e si svolse una settimana prima della diffusione a livello mondiale del Covid-19. L’Australia è uno dei Paesi che ha contrastato con maggiore successo la pandemia con un lockdown lampo, un capillare programma di tracciamento e la chiusura dei ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : SBK Phillip

Motosprint.it

La2021 rinuncia aIsland ma offre almeno due novitàUn mancato accordo tra Organizzazione e Governo Locale - causato dai problemi legati all'attualità - vede saltare l'appuntamentodiIsland , il classico inaugurale, quest'anno collocato verso fine stagione. Dorna ci ha provato fino in fondo, ma non c'è stato verso. Peccato, ma si tornerà presto da quelle parti. ...Manca solo l’ufficialità, ma nella stagione 2021 del mondiale SBK non si svolgerà il round dell’Australia sul circuito di Phillip Island.Il campionato delle moto derivate di serie deve rinunciare alla tappa australiana. Estoril secondo round iridato, Most novità assoluta, confermata la trasferta in Indonesia ...