Sag Award 2021 | vince Il processo ai Chicago 7

(Di lunedì 5 aprile 2021) Sag. Ilai7 ha vinto questa notte ai Sag, i premi assegnati via zoom dal sindacato degli attori americani e che, infatti, spesso sono indicativi per la corsa agli Oscar (quest’anno il 25 aprile). Una cerimonia breve, di poco più di un’ora, come deciso dagli organizzatori Kathy Connell, Todd Milliner e Sean Hayes. Ilai7 cosa ha vinto? Il dramma forense di Aaron Sorkin ha ricevuto l’Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture, mentre a Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom) è andato postumo il premio come miglior attore. A bocca asciutta Nomadland di Chloe Zhao e la sua protagonista Francesc McDormand: il premio come migliore attrice è stato assegnato a Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom). Sag ...