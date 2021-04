"Qui lo scisma è già iniziato...". Cosa succede alla Chiesa tedesca

(Di lunedì 5 aprile 2021) Alessandra Benignetti I vescovi tedeschi insistono su benedizione alle coppie gay, abolizione del celibato e sacerdozio femminile. E ora si rischia la rottura con Roma Riforma del celibato sacerdotale, introduzione del sacerdozio femminile, benedizione delle coppie gay. Il sinodo interno dei vescovi tedeschi ormai si attesta su posizioni sempre più lontane da quelle del magistero cattolico. Non a caso nei giorni scorsi è dovuto intervenire direttamente Papa Francesco a puntualizzare, tramite un documento diffuso dCongregazione per la dottrina della fede e approvato dallo stesso pontefice, che benedire le unioni omosessuali "è un atto illecito". Ma probabilmente la presa di posizione del vescovo di Roma non basterà a far cambiare rottaconferenza episcopale teutonica, che sta discutendo di questo nel sinodo, e a quei sacerdoti ...

Ultime Notizie dalla rete : Qui scisma

ilGiornale.it

Tutto. Del resto, se in provincia di Latina la città di Fondi è quella ad avere il più alto ... nell'intento pur lodevole di scongiurare un secondo "cittadino", più che infastidirsi per le ...Chiesa Germania, nuovo?/ Gay, pedofilia, celibato: vescovi 'contro' Vaticano " Le guardie, i ... Eè il denaro che ha fatto cambiare la realtà. Avevano visto la meraviglia della resurrezione, ...Tanto che qualcuno non esita ad evocare lo "scisma". "Di fatto è già iniziato", afferma il cardinale Walter Brandmüller, presidente emerito del Pontificio comitato di Scienze storiche, in una ...Gesù non si è chiesto se troverà ancora sacerdoti, ma se troverà la Fede. Sacerdoti sono il frutto, semmai, di un cammino che inizia con curare la famiglia.