Pasquetta in zona Rossa, cosa si può fare: le regole (Di lunedì 5 aprile 2021) Lockdown di Pasqua, anche Pasquetta in zona Rossa: cosa si può fare e cosa no. Le regole. Anche Pasquetta è in zona Rossa per il lockdown di Pasqua voluto dal governo per limitare gli spostamenti contrastando così la diffusione del virus, che anche in questi giorni continua a correre nonostante la curva dei contagi abbia fatto registrare un lieve abbassamento. Le restrizioni volute dal governo costringono ovviamente a rivedere i piani per il lunedì dell’Angelo, giornata solitamente dedicata alle gite fuori porta, che quest’anno sono assolutamente vietate. Andiamo allora a ripassare le regole di questa Pasquetta in zona Rossa vedendo ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 5 aprile 2021) Lockdown di Pasqua, ancheinsi puòno. Le. Ancheè inper il lockdown di Pasqua voluto dal governo per limitare gli spostamenti contrastando così la diffusione del virus, che anche in questi giorni continua a correre nonostante la curva dei contagi abbia fatto registrare un lieve abbassamento. Le restrizioni volute dal governo costringono ovviamente a rivedere i piani per il lunedì dell’Angelo, giornata solitamente dedicata alle gite fuori porta, che quest’anno sono assolutamente vietate. Andiamo allora a ripassare ledi questainvedendo ...

Advertising

news_mondo_h24 : Pasquetta in zona Rossa, cosa si può fare: le regole - grifopolo : RT @Corriere: Pasquetta in zona rossa, che cosa si può fare e che cosa è vietato - Corriere : Pasquetta in zona rossa, che cosa si può fare e che cosa è vietato - 29luglio1971 : RT @umbriajournal_: Domani tornano i colori, Pasquetta zona rossa e super controlli - giornali_it : Pasquetta in zona rossa, ecco l'autocertificazione per spostarsi. IL PDF #5aprile #TgENotiziariOnline #SkyTg24… -