Napoli, maxi festa e musica ad alto volume in un appartamento: due arresti e 41 sanzioni (Di lunedì 5 aprile 2021) Napoli. maxi festa in un appartamento per festeggiare la Pasqua. Sanzionati 41 giovani, molti dei quali trovati senza mascherina, e arrestate due persone per minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale e istigazione a delinquere. A seguito di una segnalazione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 5 aprile 2021)in unper festeggiare la Pasqua. Sanzionati 41 giovani, molti dei quali trovati senza mascherina, e arrestate due persone per minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale e istigazione a delinquere. A seguito di una segnalazione L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

enpaonlus : Sequestrato maxi impianto di uccellagione, denunciati due bracconieri nel Napoletano - salernonotizie : Pesce e frutti di mare pericolosi per la salute: maxi sequestro a Salerno e Napoli - titty_napoli : RT @CorSport: #LazioSpezia: maxi rissa nel finale, #Lazzari espulso | FOTO ???? - rep_napoli : Acerra, costruiscono un maxi impianto per intrappolare gli uccelli [di Stella Cervasio] [aggiornamento delle 16:52] - milanomagazine : Napoli, maxi-sequestro al clan Mallardo: confiscati beni per 10 milioni di euro - -