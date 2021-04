Napoli, Demme e Ospina in gruppo: titolari contro la Juventus? (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Napoli guidato da mister Gennaro Gattuso è finalmente tornato a ruggire e ad alzare la testa dopo un periodo buio caratterizzato da prestazioni deludenti e risultati negativi. Alcuni giocatori perno della compagine azzurra (come Mertens, Osimhen e Lozano) hanno lasciato l’infermeria e, grazie al loro supporto, ripreso a regalare ai propri tifosi un bel gioco. Dopo le due vittorie in trasferta contro il Milan (1-0) e Roma (2-0), sabato scorso il Napoli ha conquistato anche il terzo successo consecutivo presso lo stadio Diego Armando Maradona battendo il Crotone per 4-3. Una partita quella contro i calabresi che si è messa subito in discesa nel primo tempo (chiusa all’intervallo per 3-1); la ripresa, invece, è parsa abbastanza in salita. Complice probabilmente la stanchezza al rientro con le rispettive nazionali, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 aprile 2021) Ilguidato da mister Gennaro Gattuso è finalmente tornato a ruggire e ad alzare la testa dopo un periodo buio caratterizzato da prestazioni deludenti e risultati negativi. Alcuni giocatori perno della compagine azzurra (come Mertens, Osimhen e Lozano) hanno lasciato l’infermeria e, grazie al loro supporto, ripreso a regalare ai propri tifosi un bel gioco. Dopo le due vittorie in trasfertail Milan (1-0) e Roma (2-0), sabato scorso ilha conquistato anche il terzo successo consecutivo presso lo stadio Diego Armando Maradona battendo il Crotone per 4-3. Una partita quellai calabresi che si è messa subito in discesa nel primo tempo (chiusa all’intervallo per 3-1); la ripresa, invece, è parsa abbastanza in salita. Complice probabilmente la stanchezza al rientro con le rispettive nazionali, ...

Advertising

Fantacalcio : Napoli, le condizioni di Demme e Ospina - Peppearia : RT @Napoli_Report: Il #Napoli recupera Diego #Demme: ha svolto l’intera seduta di allenamento in gruppo. - Peppearia : RT @napolista: Il Napoli recupera #Demme, intera seduta di allenamento in gruppo per il tedesco Il report dell’allenamento. David Ospina ha… - TUTTOJUVE_COM : QUI NAPOLI - Seduta mattutina in vista della Juventus. Demme e Ospina in gruppo - salvione : Demme torna a disposizione di Gattuso: recuperato per Juve-Napoli -