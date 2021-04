Mosca non blocca Twitter, estende limitazioni al 15 maggio (Di lunedì 5 aprile 2021) L'autorità per le Telecomunicazioni russa, il Roskomnadzor, ha deciso di estendere le misure per rallentare Twitter fino al 15 maggio. "Tenendo conto della decisione presa da Twitter, per la prima ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 aprile 2021) L'autorità per le Telecomunicazioni russa, il Roskomnadzor, ha deciso dire le misure per rallentarefino al 15. "Tenendo conto della decisione presa da, per la prima ...

Advertising

repubblica : L'imbarazzo del Copasir a trazione leghista: non si riunisce per non dover parlare dei rapporti con Mosca - Linkiesta : Perché Mosca ci spia (e perché fino a ieri non l’abbiamo fermata) Secondo l’analista Germani, «il nostro controspi… - oldo_bis : RT @francescagraz1: L'imbarazzo del Copasir a trazione leghista: non si riunisce per non dover parlare dei rapporti con Mosca - giornaleradiofm : Mosca non blocca Twitter, estende limitazioni al 15 maggio: (ANSA) - MOSCA, 05 APR - L'autorità per le Telecomunica… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: L'imbarazzo del Copasir a trazione leghista: non si riunisce per non dover parlare dei rapporti con Mosca -

Ultime Notizie dalla rete : Mosca non Mosca non blocca Twitter, estende limitazioni al 15 maggio ... per la prima volta, di cambiare i principi e la velocità del proprio servizio di moderazione in Russia e di rimuovere una parte significativa di contenuti vietati, Roskomnadzor ha deciso di non ...

Denise Pipitone, avvocato di Piera Maggio incontra Olesya: il confronto ...Maggio Nelle ultime ore Piera Maggio ha scritto su Facebook di non condividere le modalità di non ...L'età corrispondente e le somiglianze sono state notate da una infermiera che lavora a Mosca e che ha ...

Mosca non blocca Twitter, estende limitazioni al 15 maggio - Europa ANSA Nuova Europa Pentagono in massima allerta per l’offensiva della Russia Nelle ultime settimane, Mosca ha aumentato il numero delle truppe nell’Ucraina ... Ma abbiamo imparato dalla storia a non prendere per certo le affermazioni russe “. I leader della sicurezza di ...

Russia rinforza le base nell'Artico con «droni subacquei nucleari e jet». L'allarme della Cnn Mosca sta testando «nuove armi» in una regione in cui il ghiaccio ... «Ciò ha implicazioni per gli Stati Uniti e per i suoi alleati, non ultimo perché crea la capacità di proiettare la potenza fino al ...

... per la prima volta, di cambiare i principi e la velocità del proprio servizio di moderazione in Russia e di rimuovere una parte significativa di contenuti vietati, Roskomnadzor ha deciso di......Maggio Nelle ultime ore Piera Maggio ha scritto su Facebook dicondividere le modalità di...L'età corrispondente e le somiglianze sono state notate da una infermiera che lavora ae che ha ...Nelle ultime settimane, Mosca ha aumentato il numero delle truppe nell’Ucraina ... Ma abbiamo imparato dalla storia a non prendere per certo le affermazioni russe “. I leader della sicurezza di ...Mosca sta testando «nuove armi» in una regione in cui il ghiaccio ... «Ciò ha implicazioni per gli Stati Uniti e per i suoi alleati, non ultimo perché crea la capacità di proiettare la potenza fino al ...