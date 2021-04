LIVE Sollevamento pesi, Europei 2021 in DIRETTA: Mirko Zanni va a caccia dello scettro continentale (Di lunedì 5 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 18.30 Benvenuti in questa DIRETTA LIVE. Manca mezz’ora al via della competizione. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE, che per l’occasione ci porterà a Mosca, in Russia, per l’edizione 2021 degli Europei di Sollevamento pesi. Anche in questa giornata l’Italia sarà grande protagonista, con Mirko Zanni che darà la caccia al titolo continentale nella categoria dei -67 kg. Il classe 1997 è infatti tra i favoriti della prova, e dovrà necessariamente ottenere una buona misura per scalare il ranking olimpico, alla ricerca del pass a cinque cerchi. La concorrenza è però molto agguerrita, capeggiata dal turco ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.30 Benvenuti in questa. Manca mezz’ora al via della competizione. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti in questa nuova, che per l’occasione ci porterà a Mosca, in Russia, per l’edizionedeglidi. Anche in questa giornata l’Italia sarà grande protagonista, conche darà laal titolonella categoria dei -67 kg. Il classe 1997 è infatti tra i favoriti della prova, e dovrà necessariamente ottenere una buona misura per scalare il ranking olimpico, alla ricerca del pass a cinque cerchi. La concorrenza è però molto agguerrita, capeggiata dal turco ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sollevamento pesi Europei 2021 in DIRETTA: Ruiu e Massidda per stupire nei -61 kg - #Sollevamento #Europei… - zazoomblog : LIVE Sollevamento pesi Europei 2021 in DIRETTA: Ruiu e Massidda per stupire nei -61 kg - #Sollevamento #Europei… -