L’ex calciatore | «Pirlo? Pensavo sarebbe stato esonero dalla Juventus»

Massimo Brambati, ex difensore classe 1966, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per fare il punto sulla Serie A Massimo Brambati, ospite a Tuttomercatoweb Radio, ha fatto il suo punto della situazione sulla Serie A passando dalle prime squadre in classifica fino a quelle che lottano per la salvezza. Da ex giocatore del Torino non è mancato il commento verso la stagione dei granata, in difficoltà per punti e per le recenti positività al Coronavirus. Ecco le sue parole. TORINO E CAGLIARI – «Il Torino non merita la posizione in cui sta ora ma credo si salverà. Le sue prestazioni sono abbastanza positive e ha l'allenatore giusto. Spiace per il Cagliari ma ha preso davvero una brutta piega». JUVE E PIRLO – «Pensavo che Pirlo sarebbe stato esonerato dopo la sconfitta con il Benevento»

