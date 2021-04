Israele, riprende il processo a Netanyahu. Il procuratore: “Grave corruzione di regime, ha usato il potere per ambizioni personali” (Di lunedì 5 aprile 2021) “Un caso Grave di corruzione di regime”, in cui il “primo sospettato è il premier di Israele che ha usato il suo grande potere in maniera proibita”. Con queste parole la procuratrice Liat Ben Ari si è rivolta al tribunale di Gerusalemme davanti al quale siede il premier Benyamin Netanyahu. Le accuse – da lui sempre respinte – riguardano corruzione, frode e abuso di potere in tre distinte inchieste giudiziarie. Netanyahu, secondo la procuratrice, ha “usato il potere del suo incarico per le sue ambizioni personali”, ha abusato il suo potere “come legislatore e come regolatore”. Accuse che, ha spiegato Liat Ben Ari, si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) “Un casodidi”, in cui il “primo sospettato è il premier diche hail suo grandein maniera proibita”. Con queste parole la procuratrice Liat Ben Ari si è rivolta al tribunale di Gerusalemme davanti al quale siede il premier Benyamin. Le accuse – da lui sempre respinte – riguardano, frode e abuso diin tre distinte inchieste giudiziarie., secondo la procuratrice, ha “ildel suo incarico per le sue”, ha abil suo“come legislatore e come regolatore”. Accuse che, ha spiegato Liat Ben Ari, si ...

