Il Paradiso delle Signore anticipazioni: un incidente quasi mortale (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Paradiso delle Signore da anni riscuote un enorme successo con il pubblico italiano. Secondo le anticipazioni che stanno circolando sul web, pare che a breve si assisterà a una scena raccapricciante. Uno dei protagonisti sarà convolto in un incidente. Ecco tutti i dettagli. Il cast de Il Paradiso delle Signore – Solonotizie24Il Paradiso delle Signore, un incidente quasi mortale Purtroppo il protagonista della spiacevole vicenda è il personaggio Vittorio Conti. In pratica sta preparando le valigie per recarsi nella capitale francese per incontrare Marta Guarnieri. Ha un improvviso malore tale da costringere Adelaide a chiamare un medico. Il tutto ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Ilda anni riscuote un enorme successo con il pubblico italiano. Secondo leche stanno circolando sul web, pare che a breve si assisterà a una scena raccapricciante. Uno dei protagonisti sarà convolto in un. Ecco tutti i dettagli. Il cast de Il– Solonotizie24Il, unPurtroppo il protagonista della spiacevole vicenda è il personaggio Vittorio Conti. In pratica sta preparando le valigie per recarsi nella capitale francese per incontrare Marta Guarnieri. Ha un improvviso malore tale da costringere Adelaide a chiamare un medico. Il tutto ...

Advertising

Penombra_90 : RT @pino616gmailco1: PREGHIERA x LE ANIME SANTE DEL PURGATORIO Gesù, per la mortale agonia che patisti nell'Orto del Getsemani, abbi pietà… - zazoomblog : Pietro Masotti: chi è età carriera chi è la fidanzata Instagram vita privata Il Paradiso delle Signore - #Pietro… - AdorSugav : Vorrei tanto dire a Taehyung che non deve nascondersi, il suo viso è stupendo e sono stanca delle persone che lo gi… - IlSegretoTvSoap : Il Paradiso delle Signore, trame settimanali 5-9/4: Gabriella e Salvatore di nuovo accanto - XlURENITY : when this rain stops letteralmente una delle canzoni più belle che io abbia mai sentito... gente il livello è altissimo sono in paradiso -