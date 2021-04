Gran Bretagna e Covid, Johnson: "Dal 12 aprile riaprono pub e parrucchieri" (Di lunedì 5 aprile 2021) In Gran Bretagna dal 12 aprile riaprono pub, i ristoranti all'aperto e i parrucchieri. Il premier britannico Boris Johnson ha confermato in conferenza stampa un ulteriore allentamento alle restrizioni ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Indal 12pub, i ristoranti all'aperto e i. Il premier britannico Borisha confermato in conferenza stampa un ulteriore allentamento alle restrizioni ...

Advertising

SalvatoreMerlo : L’Italia ha vaccinato il 5,03 per cento della popolazione, proprio come la Gran Bretagna (5,51 per cento). Ma noi… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Conferenza stampa del premier britannico Boris Johnson sui prossimi passi per l'uscita della Gran Bretagn… - antoguerrera : Gran Bretagna, due tamponi gratuiti a settimana per tutti. Ma sul passaporto vaccinale è scontro - LeoWolf1992 : RT @tempoweb: La #GranBretagna riapre: morti e vaccini, lo schiaffo di #BorisJohnson all'#Europa #covid #5aprile - SSaponelli : RT @GonnelliLuca: Gran Bretagna, Boris Johnson: “Dal 12 aprile riaprono bar, palestre e negozi. Anche io lunedì andrò al pub. Viaggi all’es… -