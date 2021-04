Covid, Pasquetta blindata: controlli serrati per evitare le gite fuori porta | Regioni: se i dati migliorano valutare riaperture dal 20 ... (Di lunedì 5 aprile 2021) Ultimo giorno in zona rossa totale in Italia, con una Pasquetta blindata e controlli serrati per evitare le tradizionali gite fuori porta. Da domani si ritorna ai colori Regione per Regione. Intanto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 aprile 2021) Ultimo giorno in zona rossa totale in Italia, con unaperle tradizionali. Da domani si ritorna ai colori Regione per Regione. Intanto ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Regioni: se dati migliorano valutare riaperture dal 20 aprile #covid - SkyTG24 : Covid, notizie di oggi. Pasquetta blindata, controlli per far rispettare i divieti. LIVE - Alessan77616441 : @ReginaNera6 Faccio outing,sono appena rientrato da mega grigliata di Pasquetta????,faccio fatica a Scrivere????,tornan… - bassairpinia : IRPINIA. Covid, oggi giorno di Pasquetta 50 positivi su 548 tamponi. Nel Baianese 11 positivi, nel Vallo 2, ad Avel… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Alessio Schiesari in collegamento col sindaco di #Capri Marino Lembo: obiettivo isola Covid-free #tagadala7 #5aprile #Pa… -