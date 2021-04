Calciomercato Inter – Hakimi | l’Arsenal prepara l’assalto | le ultime News

Advertising

DiMarzio : Da #Ranocchia a #Maksimovic: il punto sulla difesa dell'#Inter - fcin1908it : A fine stagione tesoretto dai prestiti: “C’è una soluzione che può garantire all’Inter 7mln” - passione_inter : Mercato - Inter, il Betis piomba su Joao Mario e può offrire William Carvalho in cambio - - MCalcioNews : Yerry Mina piace a Fiorentina e Inter - Ftbnews24 : #Inter #Lukaku #BolognaInter #SerieA #Conte?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Secondo il Sun , il centrale colombiano piace ade Fiorentina .Lo scorso gennaio, invece, ci ha pensato l'su precisa richiesta di Antonio Conte , come opzione low cost i n prestito in caso di cessione di Christian Eriksen. LA SCELTA DEL PSG - Alla fine, ...In Italia aveva impressionato tutti con l’Empoli di Marco Giampaolo, stagione 2015/16. Un centrocampo tutto fatto di qualità, in cui accanto agli assist di Saponara e alle incursioni di Zielinski ...Si inizia a muovere il calciomercato della Juventus ... salvo una clamorosa ed improbabile rimonta ai danni dell’Inter. La dirigenza bianconera, così, sta valutando se esonerare l’allenatore prima ...