Atp Cagliari 2021, che peccato per Zeppieri: vince Bedene al tie-break del terzo (Di lunedì 5 aprile 2021) Rimpianti e rammarico per Giulio Zeppieri. Nel primo turno del torneo Atp 250 di Cagliari (terra rossa), la wild card azzurra gioca una grandissima partita ma si arrende allo sloveno Aljaz Bedene con il punteggio finale di 1-6 7-5 7-6(3) dopo due ore e venticinque minuti di gioco. Al secondo turno Bedene affronterà Gerasimov che ha sconfitto nettamente l'argentino Guido Pella in due set. ATP Cagliari 2021: IL TABELLONE DEL TORNEO Fin dalle prime battute del match Zeppieri appare ben centrato e aggressivo, con tanti vincenti che mettono in difficoltà Bedene. Lo sloveno ci mette poi del suo, con tanti non forzati e appena il 38% di prime palle in campo nel primo set. Il parziale si trasforma così ben presto in un monologo, perchè ...

