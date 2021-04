Aspirina o Aulin per curare il Covid a casa ai primi sintomi | i risultati di un nuovo studio

(Di lunedì 5 aprile 2021) Da oltre un anno il Coronavirus ha stravolto le vite di milioni e milioni di cittadini. Interi Paesi alle prese con lockdown, aperture e chiusure a intermittenza, Governi pronti a mettere a punto nuove misure restrittive. Tutto per arginare la diffusione del virus e cercare di frenare la sua corsa. Solo in Italia ieri, nel giorno di Pasqua, si sono registrati 18.025 nuovi positivi e 326 morti, con un tasso di positività che si è attestato al 7,2%. Ancora tanti i pazienti ricoverati in ospedale, ancora molte le terapie intensive occupate. Ma cosa possono fare i positivi che sono a? Come si devono? Secondo unocondotto dall’Istituto Mario Negri, da Fredy Suter – primario da 11 anni delle Malattie Infettive dell’ospedale di Bergamo – con la collaborazione del professor Giuseppe Remuzzi, basterebbe assumere ...

Assumeresin dai primi sintomi del Covid , ai primi giorni dal contagio. Potrebbe essere questa una possibilità per curare il Covid a casa, naturalmente con il monitoraggio del proprio medico ...Le parole di Fredy Suter in merito a una sua intuizione, diventata studio e proposta di cura del Covid, legata all'utilizzo dinella prima fase della malattia Fredy Suter , per 11 anni primario delle Malattie infettive dell'ospedale di Bergamo, è stato intervistato dal Corriere della Sera esprimendosi in ...Assumere Aulin o Aspirina sin dai primi sintomi del Covid , ai primi giorni dal contagio. Potrebbe essere questa una possibilità per curare il Covid a casa, ...Riguardo dunque l’utilità degli antinfiammatori, Suiter ha precisato: “Parlo di Aulin, che io stesso ho preso quando mi sono contagiato, migliorando nel giro di tre giorni, Celebrex, anche Aspirina.