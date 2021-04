Una vita, anticipazioni 5-10 aprile: Maite e Camino si baciano (Di domenica 4 aprile 2021) L'amore trionferà nei prossimi episodi di Una vita. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 5 al 10 aprile, rivelano che Maite e Camino si baceranno, ma poi la pittrice andrà via senza dare spiegazioni. Nel frattempo, Ursula andrà a parlare con Andrade e gli chiederà informazioni in cambio della testa di Felipe. Intanto, Genoveva scoprirà di essere incinta mentre Bellita sverrà per strada. Infine, Marcia farà un colloquio di lavoro all'Ambasciata brasiliana. Una vita, spoiler 5-10 aprile: Camino decide di posare nuda per Maite Le anticipazioni Una vita inerenti le puntate in onda dal 5 al 10 marzo, rivelano che Santiago confesserà a Marcia di aver guadagnatoi soldi che ha trovato con ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 4 aprile 2021) L'amore trionferà nei prossimi episodi di Una. Lerelative alle puntate in onda dal 5 al 10, rivelano chesi baceranno, ma poi la pittrice andrà via senza dare spiegazioni. Nel frattempo, Ursula andrà a parlare con Andrade e gli chiederà informazioni in cambio della testa di Felipe. Intanto, Genoveva scoprirà di essere incinta mentre Bellita sverrà per strada. Infine, Marcia farà un colloquio di lavoro all'Ambasciata brasiliana. Una, spoiler 5-10decide di posare nuda perLeUnainerenti le puntate in onda dal 5 al 10 marzo, rivelano che Santiago confesserà a Marcia di aver guadagnatoi soldi che ha trovato con ...

Pontifex_it : Ecco il primo annuncio di #Pasqua che vorrei consegnarvi: è possibile ricominciare sempre, perché c’è una vita nuov… - lorepregliasco : «Io non so come uno possa dormire la notte sapendo che avrebbe potuto salvare una vita e invece ha dato il vaccino… - ItalianAirForce : Missione conclusa per il #C130J dell'#AeronauticaMilitare che oggi ha effettuato il #TrasportoSanitarioUrgente, tra… - stefano_romani : @Covidioti La storia della mia vita: sentirmi dire 'Esagerato! Come può succedere una cosa del genere? Non mettermi ansia!' - Gianlu_Sir : La suocera di mia sorella che fa la pastiera solo per me è una delle cose più belle della mia vita!!! -