Un gol da figurina | Verde segna in rovesciata

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : gol figurina

L'azione di Gyasi sulla sinistra, il traversone in mezzo, la meravigliosa rovesciata di Verde. Unda vedere e rivedere nel 2 - 1 di Lazio - SpeziaCastrovilli 6,5: sale in cielo per servire a Vlahovic la palla del pareggio, poi sfiora ildapoco prima del riposo. Nella ripresa, con l'espulsione di Ribery, dà una mano all'...Quest'anno, la metà dei gol del giocatore ecuadoriano in campionato (4 su 8 ... web si è scatenato con diversi meme per l'ex attaccante dell'Espanyol. Prima la sua figurina stile santino con la ...Filosofia del collezionismo, quella che ha portato un privato su Ebay a spendere un autentico patrimonio per il cimelio da aggiungere alla propria raccolta pregiata: una “semplice” carta di Pelé. Vend ...