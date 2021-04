Spie a Roma | ambasciate e non solo Le tracce del prof Pennisi

(Di domenica 4 aprile 2021) Sul quotidiano Il Messaggero del primo aprile, Alessandro Orsini, direttore dell’Observatory on International Security, Luiss, ha riassunto, con un acuto editoriale, comesia un luogo quasi ottimale per lo spionaggio internazionale. L’Italia è elemento importante dell’Alleanza Atlantica e proprio la nostra capitale ospita il Defense College della Nato. Abbiamo postazioni militari, ed anche missilistiche, degli Stati Uniti sul nostro territorio. Abbiamo avuto, ed in parte abbiamo ancora, forze politiche che guardano a Mosca, e forse anche a Pechino, per rapporti privilegiati e supporto. Che lesiano spesso nidi dinon è una novità: lo scriveva Roger Peyrefitte oltre settanta anni fa nel libro Les Ambassade e nel suo seguito La Fin des Ambassades.è luogo privilegiato perché i maggiori Stati ...

