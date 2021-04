Sinner sconfitto in finale da Hurkacz 6-7 4-6: per il 19enne italiano sfuma il sogno a Miami (Di domenica 4 aprile 2021) Jannik Sinner non è riuscito a compiere la grande impresa, il diciannovenne italiano si arrende contro l'amico rivale, Hubert Hurkacz che trionfa nella finale Masters 1000 di... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 4 aprile 2021) Janniknon è riuscito a compiere la grande impresa, il diciannovennesi arrende contro l'amico rivale, Hubertche trionfa nellaMasters 1000 di...

Advertising

fanpage : Il tuo sogno è diventato il nostro. Grazie di tutto #Sinner ?????? - Eurosport_IT : Non sarà l'ultima finale Jannik ?????? #Sinner | #MiamiOpen | #EurosportTENNIS - OA_Sport : Masters 1000 Miami 2021: Jannik Sinner sconfitto in finale da Hubert Hurkacz. Il polacco vince in due set una final… - alessio_morra : Jannik #Sinner è stato sconfitto nella finale di #Miami da #Hurkacz che si è imposto in due set.… - guadaraffa : #MiamiOpen #Sinner sconfitto in finale in due set (6-7,4-6) da #Hurkacz. Resta comunque un grande torneo disputat… -