Simy, bomber implacabile: è lui il miglior centravanti nei top 5 campionati da marzo a oggi (Di domenica 4 aprile 2021) Un'icredibile statistica che in pochissimi avrebbero potuto credere si potesse realizzare. Il miglior bomber dal mese di marzo a oggi è Simeon Tochukwu Nwankwo, per tutti solo Simy, centravanti del Crotone. Nei top 5 campionati d'Europa, nessuno ha fatto meglio di lui.Simy da recordcaption id="attachment 1111509" align="alignnone" width="701" Simy, getty images/captionCome riporta Opta, grazie alla doppietta realizzata contro il Napoli nell'ultimo turno di Serie A, il giocatore del Crotone si piazza al primo posto dei marcatori dal mese di marzo ad oggi. Simy, infatti, ha siglato ben 8 gol. Una statistica che lo vede dominare nei top 5 campioni d'Europa davanti a colleghi come ... Leggi su itasportpress (Di domenica 4 aprile 2021) Un'icredibile statistica che in pochissimi avrebbero potuto credere si potesse realizzare. Ildal mese diè Simeon Tochukwu Nwankwo, per tutti solodel Crotone. Nei top 5d'Europa, nessuno ha fatto meglio di lui.da recordcaption id="attachment 1111509" align="alignnone" width="701", getty images/captionCome riporta Opta, grazie alla doppietta realizzata contro il Napoli nell'ultimo turno di Serie A, il giocatore del Crotone si piazza al primo posto dei marcatori dal mese diad, infatti, ha siglato ben 8 gol. Una statistica che lo vede dominare nei top 5 campioni d'Europa davanti a colleghi come ...

