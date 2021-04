Pasqua in zona Rossa, cosa si può fare oggi: le regole (Di domenica 4 aprile 2021) Emergenza coronavirus in Italia, Pasqua in zona Rossa: le regole di oggi 4 aprile 2021. cosa si può fare e cosa no. Secondo giorno di lockdown con l’Italia tutta in zona Rossa in questo giorno di festa. Il blocco durerà fino alla giornata di lunedì, poi da martedì si tornerà al classico sistema a colori ma senza zona Gialla, sospesa anche per il mese di aprile. Ma andiamo con ordine e ripassiamo le regole di questa Pasqua in zona Rossa provando a sciogliere i dubbi più frequenti su cosa si può fare e cosa no. Lockdown di Pasqua, Italia in zona ... Leggi su newsmondo (Di domenica 4 aprile 2021) Emergenza coronavirus in Italia,in: ledi4 aprile 2021.si puòno. Secondo giorno di lockdown con l’Italia tutta inin questo giorno di festa. Il blocco durerà fino alla giornata di lunedì, poi da martedì si tornerà al classico sistema a colori ma senzaGialla, sospesa anche per il mese di aprile. Ma andiamo con ordine e ripassiamo ledi questainprovando a sciogliere i dubbi più frequenti susi puòno. Lockdown di, Italia in...

