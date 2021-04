Parcheggi nel capoluogo Il Comune pensa ai disabili (Di domenica 4 aprile 2021) di Roberto Canali In città sono stati creati nuovi Parcheggi e l'ufficio tecnico ha deciso di razionalizzare la distribuzione di stalli per i portatori di handicap, così da renderli più funzionali. In ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 4 aprile 2021) di Roberto Canali In città sono stati creati nuovie l'ufficio tecnico ha deciso di razionalizzare la distribuzione di stalli per i portatori di handicap, così da renderli più funzionali. In ...

Advertising

PdOstra : Punto 12 #Vademecum 3/4 rete di imprese permanenti. Innovazione non solo nel manifatturiero. Nei servizi turistici… - mbonva : RT @LSpallino: New York di questi tempi. Non colpisce la gente ai tavolini. Colpisce che nel paese più motorizzato del mondo i tavolini abb… - LSpallino : New York di questi tempi. Non colpisce la gente ai tavolini. Colpisce che nel paese più motorizzato del mondo i tav… - triesteinbici : RT @AndreaBertaglio: #Amsterdam dice addio alle #auto, più spazio a #pedoni e #bici. Dal #1luglio la capitale olandese cancellerà` 12.500 p… - Gigiluigi8 : È innegabile:a pochi km fuori delle mura della città ci sono comodità e servizi che nel centro storico non ci sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Parcheggi nel Parcheggi nel capoluogo Il Comune pensa ai disabili Sono stati trasformati in aree di sosta a pagamento anche due parcheggi per disabili in via Martiri ... Altri due stalli per la sosta riservati alle persone disabili sono stati creati nel parcheggio ...

La riqualificazione dell'ex scalo merci può partire ...già nel 2018, quando l'ex Piccola era ancora delle Ferrovie, salvo procedere realmente solo tra la fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno, dopo l'assegnazione della gestione dei parcheggi ...

Parcheggi nel capoluogo Il Comune pensa ai disabili IL GIORNO L’Italia entra in una serrata di tre giorni di Pasqua tra i pacchetti di vaccinazione I Carabinieri parcheggiano un’auto a un posto di blocco vicino al Colosseo a Roma. (Abi) ...

Notte di paura a Caserta: divampati tre incendi nel cuore della città Nel cuore della città sono divampati tre incendi in tre posti ... la spazzatura ivi contenuta ed una pianta. Anche una macchina parcheggiata nell’apposito stallo ha riportato danni a tutta la fiancata ...

Sono stati trasformati in aree di sosta a pagamento anche dueper disabili in via Martiri ... Altri due stalli per la sosta riservati alle persone disabili sono stati creatiparcheggio ......già2018, quando l'ex Piccola era ancora delle Ferrovie, salvo procedere realmente solo tra la fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno, dopo l'assegnazione della gestione dei...I Carabinieri parcheggiano un’auto a un posto di blocco vicino al Colosseo a Roma. (Abi) ...Nel cuore della città sono divampati tre incendi in tre posti ... la spazzatura ivi contenuta ed una pianta. Anche una macchina parcheggiata nell’apposito stallo ha riportato danni a tutta la fiancata ...