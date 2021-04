“Papà, io non esisto per piacere ai maschi”, le ragazze contro i fischi per strada (catcalling) (Di domenica 4 aprile 2021) Repubblica dedica una pagina al catcalling, ossia al fischio molesto per strada all’indirizzo delle donne. Pratica ben diversa da quella di Truffaut che guardava le gambe delle donne che passavano in “L’uomo che amava le donne” ma anche in “Finalmente domenica” con Fanny Ardant. Siamo a distanze siderali. Dopo la denuncia di Aurora Ramazzotti, prima sui social e poi al Corsera, il quotidiano diretto da Molinari torna sul tema. E lo fa anche con due interviste. Una allo scrittore Matteo Bussola e l’altra alla scrittrice Jennifer Green considerata una delle testimoni del nuovo femminismo. Ci soffermiamo sulle parole di Bussola. «Mia figlia ha 14 anni e mi ha raccontato di essere stata più volte importunata per strada. fischi, commenti. Ne abbiamo parlato e la sua spiegazione è stata: “Non lo accetto, io ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 aprile 2021) Repubblica dedica una pagina al, ossia alo molesto perall’indirizzo delle donne. Pratica ben diversa da quella di Truffaut che guardava le gambe delle donne che passavano in “L’uomo che amava le donne” ma anche in “Finalmente domenica” con Fanny Ardant. Siamo a distanze siderali. Dopo la denuncia di Aurora Ramazzotti, prima sui social e poi al Corsera, il quotidiano diretto da Molinari torna sul tema. E lo fa anche con due interviste. Una allo scrittore Matteo Bussola e l’altra alla scrittrice Jennifer Green considerata una delle testimoni del nuovo femminismo. Ci soffermiamo sulle parole di Bussola. «Mia figlia ha 14 anni e mi ha raccontato di essere stata più volte importunata per, commenti. Ne abbiamo parlato e la sua spiegazione è stata: “Non lo accetto, io ...

