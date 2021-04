Outriders debutta al primo posto della classifica Steam | seguito da It Take Two – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di domenica 4 aprile 2021)per PCalda ItTwo e da The Binding of Isaac: Repentance, che superano il solito Valheim..fa registrare un ottimo debutto su, piazzandosi subito aldei giochi più venduti (per ricavi) sul digital delivery di Valve al lancio,dall’ottimo Its Two di Hazelight e EA. Nonostante i problemi che persistono ai server, causati proprio anche dal successo riscosso nelle prime ore dopo il lancio,ha conquistato i giocatori su PC che l’hanno comprato in massa su ...