MotoGP | Joan Mir difende Valentino Rossi | “Non dobbiamo massacrarlo Vecchio? Non direi”

Joan Mir, Campione del Mondo MotoGP, ha voluto difendere Valentino Rossi. Il Dottore, infatti, scatterà penultimo nel GP di Doha 2021, in programma alle ore 19.00, ed è stato accusato da più parti di essere Vecchio e di doversi ritirare. L'alfiere della Yamaha Petronas sta facendo moltissima fatica sul circuito di Losail, dove sette giorni fa concluso il GP del Qatar in 12ma posizione, ma l'iridato spagnolo lo ha voluto supportare. In un'intervista, infatti, l'alfiere della Suzuki si è espresso in questo modo: "Non dobbiamo massacrare Valentino. Un sabato tutte le stelle si allineano e fa seconda fila. Se l'ha fatto, significa che non è Vecchio e che sta lavorando. dobbiamo essere chiari su chi sia. Sta facendo fatica, ...

